Supercoppa Italiana: ribaltone Milan, Juventus sconfitta 1-2. In finale sarà derby con l’Inter

Il Milan ha ottenuto una vittoria in rimonta per 2-1 sulla Juventus, qualificandosi per la finale della Supercoppa Italiana dove affronterà l’Inter. Nonostante un primo tempo a favore della Juventus, che ha visto la squadra bianconera passare in vantaggio con un gol di Kenan Yildiz al 21′, il Milan ha ribaltato il risultato nella seconda parte della partita.

Il pareggio del Milan è arrivato al 71′ con un rigore trasformato da Christian Pulisic, seguito da un autogol di Federico Gatti al 76′ che ha consegnato la vittoria ai rossoneri. La Juventus ha cercato di reagire, ma non è riuscita a recuperare, nonostante alcune occasioni negli ultimi minuti.

Questa vittoria porta il Milan in finale contro l’Inter, che ha battuto l’Atalanta 2-0. La partita finale si preannuncia come un appassionante derby milanese, con entrambe le squadre che cercheranno di conquistare il trofeo.