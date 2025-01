Supercoppa Italiana: Juventus in vantaggio all’intervallo contro il Milan

Il primo tempo della semifinale della Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan si chiude con un vantaggio minimo per la squadra bianconera, 1-0, grazie ad un gol di Kenan Yildiz. La Juventus ha iniziato la partita mostrando un controllo solido del gioco, con un possesso palla che ha messo in difficoltà il Milan nei primi minuti. Il gol di Yildiz al 21′ ha cristallizzato il dominio iniziale della Juventus, con un tiro preciso che ha trovato l’angolo destro della rete.

Il Milan, dal canto suo, ha cercato di reagire mantenendo un buon possesso e cercando di costruire dal basso, ma senza riuscire a creare opportunità da gol realmente pericolose. Ismael Bennacer e Tijjani Reijnders si sono distinti per l’impegno nel tentativo di dinamizzare l’attacco milanista, ma la difesa della Juventus, guidata da interventi decisi come quelli di Teun Koopmeiners e Weston McKennie, ha mantenuto la solidità necessaria per preservare il vantaggio.

Le azioni si sono concentrate principalmente a centrocampo con entrambe le squadre che hanno mostrato una certa prudenza nell’avanzare in attacco. Il Milan ha avuto l’opportunità di pareggiare con alcuni cross e tentativi da fuori area, ma la difesa bianconera ha risposto presente, intercettando i tentativi avversari. La partita rimane aperta al possibile ribaltamento nel secondo tempo, con il Milan chiamato a un’impresa per ribaltare il risultato e la Juventus determinata a mantenere il vantaggio.