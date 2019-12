Finisce in parità il primo tempo di questa Supercoppa italiana in cui si stanno affrontando Juventus e Lazio. Ha aperto le marcature la rete di Luis Alberto al 16′ per i ragazzi di Inzaghi, ha poi pareggiato i conti allo scadere del primo tempo l’ex rosa Paulo Dybala, l’argentino sta attraversando un momento di forma smagliante.