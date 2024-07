Supercoppa Italiana 2024/25. I sorteggi e le date dei recuperi

E’ stato ufficializzato oggi il calendario ufficiale della Serie A.

E come riportato da Alfredo Pedullà, in conseguenza di ciò è possibile schedulare le possibili date della Supercoppa Italiana con le quattro squadra: Atalanta Milan, Inter (detentrice del titolo) e Juventus. La Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita a gennaio: Inter-Atalanta e Juventus-Milan le semifinali. Le gare di campionato rinviate, le quattro formazioni le recupereranno il 14 e 15 gennaio, o, alternativamente, il 5, 12, 19 e 26 febbraio 2025.

Serie A 2024/25. Svelato il calendario, ecco tutte le giornate