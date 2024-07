Aia, conferma per Rocchi: sarà designatore di Can A e B per altre due stagioni

L’Aia ha aperto alla nuova stagione. L’Associazione ha, infatti, confermato diversi ruoli di designatori delle varie C.A.N. per le prossime stagioni.

In particolare, il Comitato nazionale ha confermato Gianluca Rocchi come guida e designatore per le prossime due stagioni. Conferme anche per Maurizio Ciampi come responsabile della Can C e Alessandro Pizzi per la Can D. Il ruolo di responsabile del settore tecnico, sarà affidato a partire dalla prossima stagione ad Antonio Damato.