Tutta la Lombardia passa in zona arancione rafforzata, a comunicarlo è la stessa Regione Lombardia attraverso una nota.

Secondo quanto riporta “Tgcom24”, spaventa l’aumento dei contagi dovuto alle varianti Covid. L’ordinanza entrerà in vigore da domani fino al 14 marzo. Di seguito il testo dell’ordinanza:





“Visti l’andamento della situazione epidemiologica sul territorio e le peculiarità del contesto sociale ed economico e considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con un’incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia, anche in relazione alle classi di età più giovani. Dunque sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado, negli Istituti tecnici superiori e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore nonché nelle scuole dell’infanzia. Proseguono i servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi).