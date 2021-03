“Oggi in Sicilia viviamo una condizione di non emergenza e questo, in un certo senso, rende più difficile l’impegno di ciascuno di noi perché il calo di attenzione può determinare una riduzione della cultura della prudenza e cautela. Godiamoci questa zona gialla puntando alla zona bianca, ma senza dimenticare che bastano pochi giorni di distrazione collettiva per tornare alle chiusure e noi questo non ce lo possiamo permettere.

“Sul turismo siamo fermi come ovvio, perché il turismo è risorsa umana e la risorsa umana non deve andare in giro altrimenti conteremo i morti per strada. Speriamo di aprire tutto entro l’estate”, ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci nel corso della visita al cantiere nella caserma dei carabinieri Dalla Chiesa a Palermo.





“Noi oggi viviamo in condizione non di emergenza ma dipende dalla condotta di ciascuno di noi: appena riapriremo avremo davanti una autostrada – sottolinea – Ricordo che una settimana prima che scoppiasse la pandemia la Sicilia secondo un prestigioso quotidiano americano era tra le sette tappe turistiche preferite al mondo, un primato davvero da far venire i brividi”.

L’indice di Rt credo sia intorno allo 0,74 quindi siamo a livelli assai bassi e si sono ridotti anche i ricoveri in terapia intensiva. Sta diminuendo il numero delle perdite umane ma tutto può cambiare da un giorno all’altro”. Queste le parole del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, rilasciate ai giornalisti, in merito all’emergenza Coronavirus in Sicilia.