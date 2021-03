«Ci eravamo preparati in maniera molto decisa da un punto di vista mentale perché conosciamo il significato che questa partita ha per la città e non solo per i tifosi. Siamo stati all’interno dello spogliatoio a fare una chiacchierata in maniera approfondita, una chiacchierata forte e decisa, faccia a faccia. È il momento più difficile e delicato della stagione dopo le tante cose positive. Abbiamo il dovere di portare a termine il campionato nel miglior modo possibile nonostante questa batosta incredibile. Ci tenevamo tanto a vincerla, peccato.

Come si supera questo momento delicato? Dobbiamo ripartire da questa serata funesta e pensare alla prossima sfida. Sapevamo quanto fosse importante battere il Palermo, quindi dovremo avere rabbia per affrontare la partita di domenica in casa del Bisceglie. Traguardi nella griglia dei play off accantonati? No, abbiamo un obiettivo da raggiungere e non lo vogliamo mollare. Dobbiamo metterci rabbia. Ribadisco che si tratta del momento più delicato della stagione». Queste le parole del responsabile dell’area tecnica del Catania, Maurizio Pellegrino, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito al derby perso contro il Palermo.