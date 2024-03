Sugoni (Sky): «Palermo, troppi gol subiti. La promozione diretta rischia di sfumare»

Alessandro Sugoni, giornalista di Sky, ha commentato la sconfitta del Palermo di ieri pomeriggio contro il Brescia, soffermandosi anche sull’obbiettivo promozione. Ecco le sue parole:

«Ieri i rosanero hanno perso a Brescia giocando in dieci per un’ora. A preoccupare secondo me è un fattore che ultimamente sta diventando una costante, ovvero i troppi gol subiti. Nelle ultime tre partite, e quindi negli ultimi sette giorni, il Palermo ha subito nove reti: attacca bene, crea tanto ma a mio avviso sono troppi questi gol incassati se si considera l’obbiettivo promozione diretta. Con il risultato di ieri rischia di sfumare il secondo posto ma i rosanero sono una squadra con tante carte a disposizione e se dovesse andare ai playoff potrebbe giocarli come una grande favorita, considerando anche il fattore stadio. Martedì sera contro la Ternana erano presenti circa 27.000 spettatori, mica pochi…».