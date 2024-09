Sudtitrol-Palermo, Dionisi: «Se vi dicessi che la classifica non la guardiamo, vi direi una bugia»

Il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa al Renzo Barbera in vista della sfida di lunedì contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«Se vi dicessi che la classifica non la guardiamo, vi direi una bugia. Purtroppo siamo partiti con due sconfitte e per avere continuità devi perdere poco e vincere tanto. Intanto dico troviamo la continuità e in quella strada poi ci miglioriamo. Di sicuro potevamo fare meglio ma vi chiedo di non tirare delle righe perché in questo modo non ci aiutereste. Sappiamo la crescita che ha avuto questa società e questa squadra, hanno tutti quella ambizione, siamo consapevoli che gli altri non ti aspettano. Il Sudtirol è una squadra tosta che non molla mai, ti attacca velocemente e che ha esperienza. Una squadra da rispettare e al tempo stesso se andiamo convinti di trovare gli spazi giusti e metterli in difficoltà, dobbiamo essere bravi a prenderci le possibilità e attaccarli quando sarà possibile dopo aver recuperato palla. Ovvio che non sarà una partita facile ma un match da giocare dal primo all’ultimo minuto. Difesa? Abbiamo tanti centrali in difesa con tante caratteristiche diverse. In questi giorni devo fare valutazioni avendo poco tempo e pochi allenamenti. Bisogna capire che starà bene e al 100% dal primo minuto. Dovrò fare queste valutazioni tra oggi e domani. Io in difesa faccio affidamento su tutti. Il rientro dei ragazzi è importante per tutti. Baniya ha dato risposte positive così come Lucioni».

Sudtitrol-Palermo, Dionisi: «Blackout di Napoli non fa parte del nostro cammino. Biancorossi più esperti di noi»