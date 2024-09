Sudtitrol-Palermo, Dionisi: «Blackout di Napoli non fa parte del nostro cammino. Biancorossi più esperti di noi»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa al Renzo Barbera in vista della sfida di lunedì contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«Stiamo prendendo come regola la partita col Napoli, club che lotta per la Champions. Noi siamo giochiamo in una categoria diversa, non possiamo analizzare la squadra e i cambiamenti. Siamo andati in campo con delle idee. Il nostro obiettivo non era battere il Napoli ma far bene e, perché no, passare il turno. Il Napoli non c’entra nulla con noi in questo momento, noi giochiamo in B e loro lottano per la Champions. Il blackout avuto a Napoli non fa parte del nostro cammino. Non vorrei parlare ulteriormente della partita del Napoli piuttosto parliamo del Cesena e del Sudtirol, altrimenti abbiamo un taglio sbagliato su chi siamo. Farei un errore se tarassi la squadra sugli errori di Napoli. Noi stiamo pensando al Sudtirol, sarà una partita difficile e la squadra sta cercando delle sicurezze per non prendere gol. Nessuno della squadra vince da solo in B, quindi la squadra deve mettere i giocatori offensivi nelle condizioni di essere determinanti ma giocare da squadra. Non dobbiamo essere prestativi verso gli avversari. Il Sudtirol non ti aspetterà, anche gli altri ti studiano. Affronteremo una squadra molto più esperta di noi, dobbiamo metterci più corsa e ambizione. Loro hanno in campo più esperienza di noi e un’identità chiara. Noi la stiamo costruendo non siamo perfetti in questo momento».

Sudtitrol-Palermo, Dionisi: «Le Douaron-Brunori una possibilità. Ecco cosa non mi è piaciuto a Napoli»