Sudtitrol-Palermo, Dionisi: «Le Douaron-Brunori una possibilità. Ecco cosa non mi è piaciuto a Napoli»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa al Renzo Barbera in vista della sfida di lunedì contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«Le Douaron e Brunori insieme? Matteo ha fatto molto bene sia in undici che in dieci, è stato il più pericoloso della squadra e ha creato dei presupposti in un ruolo diverso. Rispetto a prima, ha giocato insieme a un partner vicino a lui. In questo modo hai più densità e può essere una soluzione in corsa in base alle condizioni dei giocatori. Lavoriamo su un sistema di gioco, ma abbiamo la possibilità di cambiare. La cosa che mi è piaciuta meno di Napoli è che ci siamo presi meno la responsabilità di giocare. Abbiamo giocato contro una squadra forte che lotterà per lo scudetto. Era giusto dare spazio a giocatori che meritavano di giocare. Alcuni hanno dato risposte emotive positive e alcuni negative, non è giusto fare nomi, ma tutti hanno dato una risposta. Per alcuni ragazzi era la prima in uno stadio così importante, ci può stare, non dovrebbe, ma a volte l’emotività tira brutti scherzi».

