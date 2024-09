Sudtitrol-Palermo, Dionisi: «Quattro gare su sei giocate in trasferta, in casa avuto meno possibilità»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa al Renzo Barbera in vista della sfida di lunedì contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«Ad oggi quattro partite su sei le abbiamo giocate fuori casa. Numericamente abbiamo avuto meno possibilità in casa. In quelle casalinghe siamo stati meno prestativi ed efficaci. Contro il Cesena potevamo fare di più. Il miglioramento ora deve essere da Cesena a Bolzano. Due squadre simili. Il Cesena aveva più rapidità, il Sudtirol più fisicità. Noi siamo focalizzati su quello che abbiamo fatto. Servirà una prestazione corale e caratteriale importante, come abbiamo fatto nella scorsa trasferta. Spesso la partita diventa sporca, fatta di seconde palle. Noi dobbiamo fare tanto e migliorarci, molte squadre giocano sulla seconda, noi sulla prima».

