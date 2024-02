Sudtirol-Venezia, Pohjanpalo: «Grande prestazione»

Al termine della gara vinta sul campo del Sudtirol, in casa Venezia ha parlato Joel Pohjanpalo, autore di due reti.

Di seguito le sue parole:

«Grande prestazione da parte della squadra contro un avversario molto duro. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, segnando il gol del vantaggio e difendendoci bene. Per un tratto della partita loro hanno fatto una pressione alta ma non ci siamo disuniti e abbiamo mantenuto la porta inviolata abbassandoci un po’ e rimanendo molto concentrati difensivamente. Sicuramente l’espulsione ha cambiato la partita perché ci ha lasciato più spazi per ripartire in contropiede e siamo riusciti a fare i due gol che hanno chiuso la gara. Qui ho fatto il mio debutto con la maglia del Venezia e avevo un bel ricordo di questo stadio. Domenica prossima ci sarà una gara contro un avversario difficile come il Modena, le due tifoserie hanno un legame speciale e speriamo sia una bella partita per noi. Bellissimo vedere così tanta gente presente da Venezia per sostenerci, sappiamo che il loro supporto non è scontato e lo apprezziamo davvero molto. Non vediamo l’ora di vedere ancora una volta la Curva Sud piena per la prossima partita».