Come riportato da Gianluca Di marzio il Lecco ha deciso di puntare su Aglietti, e l’accordo sembrerebbe in dirittura d’arrivo.

In giornata l’ex Brescia ha avuto nuovi contatti con il Lecco e ha ora superato Davide Dionigi. Aglietti si prepara a firmare un contratto di 6 mesi con opzione per un ulteriore anno in caso di salvezza.

Di Marzio: “Lecco, ballottaggio Aglietti-Dionigi“