Il tecnico del Sudtirol Stefano Vecchi ha parlato ai microfoni di Eleven Sport dello stop del campionato e dell’ipotesi che possa essere un sorteggio a decidere la quarta promossa in Serie B. Queste le sue parole: «La speranza è quella di tornare in campo anche se ci sono difficoltà maggiori per noi di Serie C rispetto alla A, ma aspettiamo fiduciosi di poter riprendere il nostro lavoro. In caso di cristallizzazione della classifica mi auguro di poter giocare i play off anche a luglio. Sarebbe la soluzione più giusta anche perché ci sono società che hanno investito e possono mettere tutto in sicurezza».