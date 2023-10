Al termine della gara persa contro il Sudtirol, il ds della Sampdoria Nicola Legrottaglie ha rilasciato le seguenti parole:

«Oggi commentiamo un 3-1 che non rispecchia quanto si è visto in campo, anche se va detto che loro sono bravi, in questi frangenti, a capovolgere le situazioni negative a loro vantaggio. Allo stesso tempo oggi dobbiamo dire che c’è stata grande disattenzione da parte degli arbitri. Tutti possono sbagliare, anche i giocatori a volte lo fanno ma non è solo questo. Il problema è non utilizzare il VAR. Se l’arbitro dalla postazione segnala un fallo, almeno vai a rivederlo, altrimenti si crea il caos sul campo. Quello che ho detto io all’arbitro è che poteva andare il monitor e poi pendere la sua decisione. Non andandolo a vedere ha scatenato la rabbia di chi poi ha perso».