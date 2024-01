Sudtirol-Cosenza, Valente: «Pronti a dare battaglia»

Federico Valente, tecnico del Südtirol, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cosenza. Di seguito le sue parole:

«Sono contento di come abbia lavorato in questa settimana il gruppo: domani siamo pronti per dar battaglia. Casiraghi? Sarà un’assenza pesante ma abbiamo comunque a disposizione altri giocatori validi. Rover, Peeters e Molina? Piano piano stanno recuperando ma non sono ancora convocabili. Cambiare sistema di gioco? Non credo proprio, sto avendo ottime risposte. Odogwu titolare? Deve ancora ritrovare il giusto minutaggio, ci darà sicuramente una mano a partita in corso. Davi o Cagnano? Sto valutando ma credo che punterò di più su Caniano per via della condizione fisica. Domani sono contro una squadra calabrese e personalmente è una partita speciale per me, sono originario della Calabria, i miei genitori sono di Sibari. Contro il Cosenza è una partita chiave? Ogni domenica è una finale, bisogna pensare di partita in partita, è un campionato equilibrato e ci aspettano ancora tantissime partite; può succedere di tutto. I nuovi arrivati? Sono contento, si sono messi a disposizione sin da subito e sono stati accolti nel migliore dei modi dalla squadra».