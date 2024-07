Südtirol, Ceppitelli: «La salvezza? Deve essere il primo obiettivo»

Luca Ceppitelli, difensore del Sudtirol, si è espresso ai microfoni del Corriere dell’Alto Adige in vista della nuova stagione sportiva:

«In questi anni ho sempre ricevuto feedback estremamente positivi su questa realtà in grande crescita ma già collaudata e ben organizzata: posso confermare tutto. Non parlo per frasi fatte ma ho avuto la fortuna di giocare a calcio ad alto livello per anni e qui ho notato davvero una metodologia di lavoro che può portare il club in alto. Credo che sarà un’esperienza che mi arricchirà anche se con il tedesco me la cavo malino: ho già iniziato però a farmi insegnare qualche parola perché credo sia giusto ambientarsi in fretta. La salvezza? Deve essere il primo obiettivo, la base per portare avanti questo progetto che prosegue da anni con successo: non è un traguardo scontato, bisogna essere concentrati e convinti, il campo poi ci dirà quello che saremo in grado di fare. Valente? Abbiamo obiettivi chiari, ci siamo trovati subito allineati senza bisogno di tante chiacchiere: siamo due uomini concreti che credono nel valore del lavoro quotidiano. Valente ama un gioco propositivo e io sono felice di mettere al suo servizio la mia esperienza. Come dobbiamo affrontare il campionato? Bisogna partire forte e non dare nulla per scontato. Non dobbiamo fare calcoli ma ragionare sulla nostra identità, farci trovare pronti dal calcio d’inizio della prima gara».