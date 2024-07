Verona, UFFICIALE: dalla Salernitana ecco Kastanos. Kallon come contropartita

L’Hellas Verona ha chiuso per Kastanos. L’ormai ex calciatore della Salernitana classe 1998, torna così in Serie A. Nell’affare, da circa 1.2 milioni di euro, rientra anche Kallon come contropartita che, dunque, vestirà granata. A renderlo noto è la Salernitana con i seguenti comunicati ufficiali:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto a determinate condizioni del centrocampista classe ’98 Grigoris Kastanos.

La Società ringrazia Kastanos per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi anni, per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’01 Yayah Kallon”.