Sudtirol-Catanzaro, Caserta: «Mi prendo questo punto in trasferta»

Al termine della sfida tra Sudtirol e Catanzaro è intervenuto il tecnico degli ospiti per commentare la il pareggio.

«Abbiamo approcciato molto bene alla gara, il risultato è giusto per come si è sviluppata la partita. Temevamo questa gara perché era la prima dopo la sosta natalizia e non è mai facile riprendere il giusto ritmo. Dispiace per il forte vento che ha condizionato sicuramente la gara, noi ne abbiamo risentito forse di più perchè siamo una squadra che gioca molto la palla. Mi prendo questo punto in trasferta. Adesso torniamo a casa già concentrati sul preparare al meglio la prossima partita contro il Pisa»