Spezia-Juve Stabia, D’Angelo: «Meritavamo di più»

Al termine della sfida casalinga contro la Juve Stabia, il tecnico aquilotto Luca D’Angelo ha parlato così ai microfoni della stampa:

«Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, il mio rammarico è legato al fatto che abbiamo chiuso in vantaggio di un solo gol, perchè le situazioni per gonfiare la rete avversaria sono state numerose, ma non siamo riusciti a concretizzare. Siamo rientrati in campo e alla prima occasione abbiamo subito gol, in un’azione nella quale senza dubbio è stato commesso un errore, ma va anche detto che si è trattata della loro unica conclusione a rete. Avremmo meritato di più, però la squadra mi è piaciuta molto, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa, dopo il rigore sbagliato abbiamo sofferto un po’ mentalmente, siamo stati un po’ troppo confusionari quando serviva essere più freddi, però ci sta. Dobbiamo continuare a testa alta, abbiamo una buonissima classifica e non dobbiamo fare l’errore di stare a guardare quelle dietro o quelle davanti. L’unico che non è responsabile sul gol subito è Chichizola, ma anche se avesse sbagliato sarei stato convinto della scelta, che è stata tecnico-tattica in virtù del tipo di partita che affrontavamo oggi. Gori aveva fatto bene fino ad oggi, ma questo pomeriggio avevo bisogno di un portiere come Chichizola, che è pronto ad uscire forte e immediatamente, ripeto sul gol non ha alcuna responsabilità e oggi ha fatto quello che doveva fare, uscendo nelle circostanze in cui è stato chiamato in causa».