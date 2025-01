Cesena-Cittadella, Mignani: «La cosa più importante è la reazione»

Al termine della partita contro il Cittadella mister Michele Mignani si è espresso in sala stampa del Dino Manuzzi per commentare la sfida:

«Il primo tempo è stato un po’ figlio delle paure e degli ultimi risultati, mentre nel secondo tempo siamo stati più liberi. In questo momento non riusciamo a vincere una partita un po’ più sporca, che sarebbe l’elemento in grado di darci ossigeno puro per ripartire con la nostra forza e le nostre qualità. Teniamoci stretto questo punto perché abbiamo affrontato una squadra in salute e, secondo me, ce la siamo giocata alla pari, facendo anche qualcosa più di loro nel secondo tempo. La cosa più importante, comunque, è la reazione, l’atteggiamento e lo spirito che i ragazzi hanno avuto fino alla fine. Siamo stati per lungo tempo davanti a tante squadre che hanno giocatori di un certo nome con investimenti importanti, mentre adesso siamo incappati in un periodo in cui non siamo riusciti a fare risultati. Ora dobbiamo essere bravi, con l’aiuto di tutti, a venirne fuori il più velocemente possibile».