Sudtirol, brutte notizie: lesione per l’ex rosa Kurtic

Brutte notizie in casa Sudtirol. L’ex rosa Jasmis Kurtic potrebbe assentarsi per diverso tempo dal terreno di gioco a causa di un infortunio rimediato in questi giorni. Il Sudtirol, mediante la seguente nota ha comunicato l’entità dell’infortunio:

“In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunicano seguenti aggiornamenti relativi alla prima squadra.

Giacomo Poluzzi è alle prese con una lombalgia acuta. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, con l’auspicio di tornare disponibile per il prossimo impegno di campionato.

Jasmin Kurtic ha riportato una lesione muscolare di primo grado al muscolo soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno sottoposte a nuova valutazione nei prossimi giorni”.