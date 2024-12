Lanna sulla Sampdoria: «Il ds ha allestito una buona squadra»

Marco Lanna, usi è espresso ai microfoni di Telenord, per parlare del momento della Sampdoria. Lanna si è soffermato anche sul lavoro fatto fin qui dal ds dei blucerchiati.

«Il momento non è dei migliori. Ma la rosa è qualitativamente buona per uscire da questa situazione. Per capire cosa sta succedendo dovremmo esserci dentro. Cerco di essere positivo, il direttore sportivo, per quanto possibile, ha allestito una buona squadra. Dal 2022 attorno al club vedo tanto entusiasmo, questo può essere determinante. Ho fatto un passo indietro, adesso guardo da tifoso».