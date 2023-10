Al termine del match vinto sul campo della Cremonese, Pierpaolo Bisoli, tecnico del Sudtirol, ha parlato ai microfoni di Sky Sport rilasciando le seguenti parole:

«Sono strafelice per i miei ragazzi, perché oggi hanno fatto una grande partita contro una corazzata. Ma quando vogliono essere dentro la partita, è dura anche per gli altri giocare contro di noi. Abbiamo fatto gol, abbiamo preso un palo, abbiamo create altre delle situazioni importanti. Oggi sono strafelice, perché se lo meritano giocatori, staff tecnico, società e tifosi. Diciamo che il campionato del Sud Tirol è ripartito con questa vittoria. Eravamo in un momento particolare, non eravamo in difficoltà. Un particolare che in Serie B due partite si possono perdere, quindi gli ho detto ai ragazzi di ricominciare a fare quello che sanno fare, di essere concentrati. Oggi due centrali sono stati eccezionali. Fatemi spiegare una parola per Peeters, perché era la prima partita dopo un anno e mezzo che gioca ed ha fatto una grande partita».