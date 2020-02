Un evento alquanto insolito si è verificato quest’oggi nel match di serie D tra Grosseto e Monterosi, gara valida per il Girone E del campionato di Serie D. L’allenatore dei padroni di casa, Lamberto Magrini, è stato infatti espulso per aver spinto un suo calciatore che si era lamentato per la sostituzione. Il fatto è avvenuto al 74’ quando Magrini richiama in panchina il centrocampista Riccardo Cretella. Il calciatore non gradisce la sostituazione e sussurra qualcosa, Magrini si gira, si avvicina alla panchina e lo colpisce. Peccato per lui che lì vicino ci fosse l’arbitro, Carlo Rinaldi che tira fuori il cartellino rosso. Espulso “per aver spintonato un suo calciatore”. Per la cronaca alla fine il Grosseto ha vinto 1-0, superando in vetta alla classifica proprio il Monterosi (Grosseto 48, Monterosi 47).