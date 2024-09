Succede di tutto nel derby: scontri tra tifosi mai visti | Arriva la polizia

Liti assurde tra tifoserie. Il derby è più infuocato che mai. La polizia già attiva per monitorare la situazione.

Il calcio è uno sport straordinario, amato da tutti. Delle volte però i tifosi si fanno trascinare dal troppo entusiasmo e commettono degli atti gravi che non coincidono per nulla con i valori dello sport. In Italia già abbiamo purtroppo avuto modo di vivere esperienze sgradevoli. Con le rivalità poi le cose si complicano.

Gli eventi sgraditi sono sempre dietro l’angolo. Un derby molto acceso infatti è quello della Madonnina, che attualmente si sta giocando a San Siro. Il diavolo ed il serpente sono in battaglia non solo nel campo ma anche fuori. Le strade di Milano si stanno facendo incandescenti, e le curve sono fuori di testa.

La partita è in corso le tifoserie sostengono le proprie squadre, ma non del tutto in modo sano. In match del genere le Forze dell’ Ordine sono sempre allerta. Sappiamo quanto sono spettacolari queste partite ma purtroppo a volte degli eventi rovinano le atmosfere. La guerra però non si combatte solo al Duomo della Santa Maria Nascente.

I sostenitori delle rivali si scontrano in strada. Tensione alle stelle

Le rivalità non finiscono qui. Dalla Serie B è scattata un po’ troppa frenesia. Mercoledì 25 settembre ci sarà un derby mozzafiato. Il Genoa si scontrerà con la cugina Sampdoria. In queste sere però le tifoserie sono impazzite. I sostenitori dei seguenti club hanno compiuto dei gesti vandalici che vanno ben oltre il pallone.

Le forze dell’Ordine sono dovute intervenire in maniera immediata. Durante la nottata una delle fazioni ha vandalizzato la gradinata Nord dello stadio. Al Ferraris sono state dunque rovinate con delle barbarie le postazioni dei genoani.

Brutte aspettative per il 25 settembre

Anche se gli atti vandalici sono stati commessi dalla fazione sampdoriana, non sono mancate delle condanne da parte di alcuni tifosi onesti, che hanno analizzato la storia. Ecco infatti alcune dichiarazioni dei fedeli della Samp ”Non c’è giustificazione, ne dignità, ne onore”.

Sulla gradinata imbrattata pare ci siano anche dei murales dedicati a persone scomparse. Il gesto non è sicuramente stato approvato dai tifosi rossoblù che potrebbero attuare una sorta di vendetta contro la fazione rivale. La polizia dovrà quindi stare allerta per evitare dei tragici incidenti. Da veri tifosi si può solo sperare che le faccende in sospeso si risolvano in campo tra le due squadre intente ad offrirci un grande spettacolo.