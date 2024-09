Niente Mondiale per Club: escluso da tutte le competizioni internazionali | Top club affossato

Brutte notizie per una big, che nonostante la qualificazione sarà costretta a guardare da casa la competizione per questa ragione assurda.

In questa stagione che è cominciata da poche settimane, stiamo iniziando ad assistere ad alcune novità assolute dal punto di vista delle competizioni. Una delle prime riguarda la nuova Champions League. Come abbiamo ben capito ormai c’è un cambio sostanziale dalla precedente formula a gironi. Adesso le squadre, che giocano due partite in più rispetto al passato, sono riunite in un unico gruppo, dal quale usciranno le qualificate agli ottavi di finale.

Allo stesso modo poi anche il Mondiale per Club ha cambiato totalmente formula. Se in precedenza a qualificarsi era una squadra per continente, adesso prenderanno parte alla manifestazione molti più club anche della stessa federazione. Basti pensare ad esempio che per l’Italia ci saranno in rappresentanza sia la Juventus che l’Inter, qualificatesi grazie al ranking Uefa.

Il cosiddetto mondialino si giocherà alla fine della stagione in corso, e le squadre partecipanti si conoscono già. Una di queste però, nonostante abbia conquistato l’accesso per prendere parte al torneo, rischia di rimanere comunque a casa. Alcune pesanti sanzioni infatti stanno affossando del tutto il club, che sarà escluso da tutte le competizioni internazionali.

Fulmine a ciel sereno per la big europea

Da oltre un anno ormai si continua a parlare delle possibili sanzioni che verranno inflitte al Manchester City a causa di alcune violazioni finanziarie commesse divere stagioni fa. Adesso però sembra che si sia arrivati ad un punto di svolta.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti da Oltremanica infatti sono in arrivo pesanti sanzioni per i Citizens, e tra queste ci sarà anche l’esclusione dalla Premier League. Vien da sé che, oltre alla mancata partecipazione al campionato della propria federazione, il club inglese rischierebbe l’estromissione anche dalle competizioni internazionali, ovvero la Champions League e il Mondiale per Club.

Paura assoluta ai piani alti dell’Etihad

E’ bene specificare che al momento quelle sulle sanzioni che potrebbero essere inflitte al club di Manchester sono pure ipotesi. Infatti solamente nel 2025 si saprà con maggiore certezza quale pene i Citizens dovranno scontare.

Tuttavia solo all’idea che potrebbero essere queste le punizioni, sia la società che i tifosi hanno già iniziato a tremare.