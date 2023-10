La ragazza stuprata al Foro Italico di Palermo è stata intervistata a “Fuori dal coro” su Rete 4.

Di seguito le sue parole:

«Mi sono fidata di una persona che mi aveva fatto il lavaggio del cervello. Ho saputo dai giornali che lui si era messo d’accordo con gli amici per fare una cosa simile. Ho un trauma interiore, voglio dimostrare che si può andare avanti. Ora non voglio fermarmi perché voglio portare un messaggio ad altre ragazze. Ma io non mi vergogno, sono loro, quelli che mi hanno violentata, che si devono vergognare. Bisogna essere sempre se stessi nonostante i giudizi, perché c’è un futuro migliore che ci aspetta. Inizialmente mi è accaduta una cosa mai successa: sui social mettevo sempre contenuti provocatori, è vero. Ma non li ho tolti pur sapendo che potevano generare odio. Non li ho tolti perché volevo restare me stessa. La gente segue degli stereotipi. Questa società è gestita da ciò che i giovani vedono, replicano dei comportamenti, sfogano i vuoti interiori con droga e alcol. Anch’io ho avuto molti vuoti, come la perdita di mia madre o la consapevolezza di vivere una vita che non mi dà quello che immaginavo. Nei social c’è molto cyberbullismo e vittimizzazione secondaria che io ho vissuto in prima persona. Ogni persona è diversa, io ho avuto traumi che ho superato da sola e voglio trasmetterlo agli altri per dimostrare che si può andare avanti. Non voglio fermarmi perché voglio portare un messaggio per gli altri ragazzi».