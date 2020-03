Aljaz Struna, ex difensore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com: «Quando è arrivata l’offerta abbiamo deciso di accettare. L’MLS è bella, gli stadi sono nuovi, la gente ci segue. I centri sportivi sono tanta roba. C’è tutto ciò che serve ad un calciatore. Il livello calcistico però è meno tattico, ci sono tanti tiri in porta e poca tattica. Ricordo una partita dove noi e gli avversari abbiamo tirato venti volte in porta. C’è meno tattica rispetto all’Italia, anche se mi piacerebbe tornare. Ilicic? Lui è forte da sempre. Oggi è uno dei migliori del campionato italiano, queste qualità le aveva anche prima. Però forse era un po’ sottovalutato. Oggi l’Atalanta è una big, ma Josip è da grandissima squadra».