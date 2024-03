Stroppa presenta Sudtirol-Cremonese: «Fisicamente stiamo bene, nel match contro il Palermo l’abbiamo dimostrato»

Alla vigilia di Sudtirol-Cremonese, il tecnico Stroppa è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

Di seguito le sue parole:

«Stiamo bene fisicamente e credo che la fotografia di questa condizione sia la partita giocata in inferiorità numerica contro il Palermo: partite del genere si possono giocare così solo se si sta bene a livello fisico. Chi è rimasto fuori a lungo è più indietro, come Collocolo e Buonaiuto che nell’allenarsi si accorgono di aver perso un po’ di smalto. Ora però arriva la sosta e li inseriremo nel gruppo. Tuia? Ha iniziato a lavorare atleticamente, le cose si sono complicate dopo un semplice stiramento al polpaccio e purtroppo a oggi non siamo riusciti a recuperarlo. Al di là della posizione sono una formazione che ha gamba, struttura, e ha riacquisito una certa mentalità. Ci aspetta una partita difficile e complicata, dovremo essere sul pezzo a livello tattico e soprattutto tecnico: sono bravi in ripartenza e hanno giocatori che possono metterci in difficoltà. Come dico spesso, siamo una squadra di palleggio e quindi sarà fondamentale non regalare palloni gratuiti. Ultimamente abbiamo saputo gestire la ricerca della verticalità da parte degli avversari. La nostra fase difensiva inizia dagli attaccanti: domani, a maggior ragione, bisogna saper sporcare questi palloni ed essere bravi a non far giocare gli altri. Questo mette i difensori nelle condizioni di giocare in maniera più semplice. Farla non cambia nulla, vedremo cosa succederà alla ripresa. Il tour de force delle scorse settimane ci ha lasciato qualcosa, quindi può arrivare nel momento giusto per ricaricare le pile in vista del rush finale. Giocando di lunedì avremo modo di lavorare più tranquillamente anche con chi rientrerà dagli impegni con la propria nazionale».