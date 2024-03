Dg. Cittadella: «Nostro obiettivo è la salvezza. Mai pensato di esonerare Gorini»

Intervistato da “TuttoB” il dg del Cittadella Marchetti ha rilasciato le seguenti parole:

«Esonerare Gorini? No, mai perchè per esonerare un allenatore occorre che la squadra non lo segua più. Gorini è bravo e ha sempre avuto la situazione sotto controllo, per cui non c’era motivo di cambiare. Difficile a dirsi. Un mese e mezzo fa avrei risposto un rimpianto, oggi però la salvezza è il traguardo: mantenere la categoria diventa fondamentale. Siamo in difficoltà, quello che eventualmente dovesse venire in più sarebbe tutto guadagnato. Siamo campioni del mondo nel rilanciare le squadre in crisi… Spero che, questa volta, riusciremo nell’impresa di invertire i ruoli. Contro le squadre in difficoltà, abbiamo buttato quanto di buono avevamo costruito nel girone di andata. Quindi, ripeto, non mi consola il fatto che il Modena sia in crisi: lo siamo anche noi. Serve guardare in faccia la realtà: attraversiamo un momento delicato e dobbiamo uscirne al più presto».