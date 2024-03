Stroppa presenta Modena-Cremonese: «Stanchezza post Palermo possibile fattore contingente»

Domani pomeriggio la Cremonese giocherà in casa del Modena. Il sito ufficiale dei grigiorossi ha riportato le parole di mister Giovanni Stroppa rilasciate in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Che risposte ha avuto dalla squadra dopo la sfida di Genova, in cui ha cambiato diversi titolari?

“Ho avuto risposte importanti da chi ha giocato meno. Le scelte non si fanno tanto per farle: le partite ravvicinate e la stanchezza dopo Palermo possono essere fattori contingenti, ma chi ha giocato meritava di farlo. La gestione è stata voluta per meritocrazia e la squadra ha risposto molto bene. Per certi versi siamo stati molto dominanti e questa è senza dubbio una bella risposta”.

Nelle ultime settimane il Modena è passato alla difesa a tre. Che tipo di avversario si aspetta?

“Mi aspetto una squadra imprevedibile che ha ben in mente ciò che deve fare in campo. Hanno bellissime conoscenze e in loro riscontro qualcosa di diverso, quindi mi piacciono. Già all’andata si notava qualcosa di positivo e lo confermo anche oggi: hanno giocatori di qualità e sono allenati benissimo”.