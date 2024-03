Vanoli presenta Como-Venezia: «Una ghiotta occasione per entrambe»

Domani alle 16:15 andrà in scena il match-clou della 28esima giornata di Serie B tra Como e Venezia. Paolo Vanoli ha presentato la gara di domani in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole, riportate da Tuttoveneziasport.it:

«Rispetto all’andata il Como è cambiato tatticamente e qualitativamente, hanno fatto mercato con giocatori di Serie A. Lo sappiamo, siamo lì, è una gara da giocare libera, sereni, abbiamo un’occasione importante come ce l’hanno loro, dobbiamo ancora arrivare al paletto e dobbiamo saper usare la testa. Le battaglie si vincono anche con le strategie e quindi dovremo essere bravi a sfruttare bene le carte.

Talvolta ci si dimentica da dove veniamo e che percorso abbiamo fatto per trovare i risultati. Noi abbiamo sempre fatto del gruppo la nostra forza, l’abbiamo dimostrato. Quando Paolo Vanoli se ne andrà vuole lasciare una squadra che ha fatto lo step successivo, sono convinto che il presidente sia molto bravo e sappia trovare soluzioni, noi dobbiamo solo preoccuparci di arrivare a un sogno che sarebbe qualcosa da incorniciare. Nello sport queste favole accadono poche volte, se Cremonese, Como e Parma vanno in A hanno lavorato molto bene ma non sono una favola. Per dove eravamo l’anno scorso stiamo vivendo una favola e ci tengo a sognare a occhi aperti».