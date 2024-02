Stroppa: «Parma imprendibile. Per il secondo posto c’è molta competitività»

Dopo la pesante vittoria della Cremonese per 1 a 2 sul campo della Sampdoria, Giovanni Stroppa ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com:

«C’è una grande consapevolezza nei nostri mezzi, non era facile recuperare energie fisiche e mentali dopo la prestazione di sabato scorso, nonostante il turnover fatto. Chi ha sostituito i titolari ha fatto una buona prestazione. C’è bisogno di tutti da qui alla fine. Per il secondo posto temo tutte le squadre, in Serie B non bisogna mai mollare, siamo tutte lì e siamo tutte squadre competitive. Quanto al Parma direi che sia imprendibile per la continuità e per la forza della rosa. Ha sempre avuto un inerzia importante sui risultati e nelle prestazioni».