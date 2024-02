Falletti: «Contro il Palermo abbiamo reagito da squadra vera»

Protagonista con la sua prima rete con la maglia grigiorossa, Cesar Falleti ha parlato nel post-partita di ieri tra Sampdoria e Cremonese. L’ex giocatore della Ternana ha rilasciato anche delle dichiarazioni in merito alla gara di sabato scorso contro il Palermo:

«Sappiamo come è andata quella partita – riporta Cuoregrigiorsso.com – e sappiamo anche che la squadra ha reagito da squadra vera. Questa sera la Cremonese l’ha dimostrato nuovamente. Rispetto a sabato il mister ha fatto diversi cambi ma la squadra ha risposto bene, questo è il bello di questo gruppo. Tutti sono sempre pronti a dare il massimo e questa è la forza di questa squadra. Devo fare i compimenti a tutti, anche a quelli che magari hanno giocato meno in questo campionato e che hanno fatto una grande partita. Giocare in uno stadio così non è mai facile. Il gol mi mancava tanto. Sono molto autocritico con me stesso e per un giocatore come me non riuscire a segnare era qualcosa di deludente. Ho fatto fatica in questi mesi a ritrovare il gol, ma è stato bellissimo e sono contento sia valso questi tre punti fondamentali»