Come si legge su “Strettoweb” ancora caos sullo Stretto di Messina. Il sistema del pass per i lavoratori evidentemente aumenta i disagi e rischia di tradursi una scelta suicida, dal momento che quotidianamente sia agli imbarchi che agli sbarchi si creano pericolosissimi assembramenti, in barba alle misure anti-coronavirus. E ovviamente i pendolari sullo Stretto di Messina sono sempre più al limite della sopportazione, specialmente a causa delle attività di controllo esercitate dai responsabili dell’Ordine Pubblico in questo periodo di Coronavirus. Un altro nostro lettore spiega nel dettaglio cosa deve fare un Pendolare che si sposta per comprovate esigenze lavorative. Il pendolare con tesserino trascorre più tempo in coda di un pendolare con autocertificazione.