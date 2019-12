Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, il Benevento, oltre a dominare la classifica di Serie B, si trova in prima posizione anche in una particolare classifica in relazione agli stipendi dell’intero campionato cadetto. Il club campano presenta dei salari lordi di circa 14 milioni di euro. Al momento, sembra dominare la regola che chi spende di più vince. Alle spalle della squadra allenata da Inzaghi si posiziona il Frosinone, sulla carta una delle candidate alle vittoria finale, mentre chiude il podio una sorpresa: la Cremonese che, nonostante i circa 13 milioni non sta rendendo quanto previsto. Le retrocesse dalla A, Chievo ed Empoli, si trovano rispettivamente in 5 e 4 posizione con 12 milioni per i toscani e poco meno di 12 milioni anche per i clivensi che vantano il giocatore più pagato del campionato, Giaccherini. Le eccezioni esistono anche in Serie B, e lo dimostrano soprattutto Cittadella e Pordenone. La prima è quella che vanta il monte ingaggi più basso del torneo, con poco più di 3 milioni di euro e si trova in piena zona playoff, mentre la seconda è addirittura seconda, nonostante gli stipendi siano pari a poco più di 6 milioni. Per citare una squadra che in Serie B ha avuto un monte ingaggi da Serie A occorre far riferimento al Palermo. I rosa, nel 2018, anno in cui lottavano nelle parti alte della classifica di Serie B, vantavano ingaggi a quota 15 milioni con Rajkovic e Jajalo che erano i giocatori più pagati della rosa.