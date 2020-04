Intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, si è espresso così in merito alla ripresa del campionato: «Non abbiamo ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale da parte della Figc. Io rimango cauto e prudente, ho chiesto ai miei medici sociali di approfondire i termini del protocollo, che però deve essere ancora ultimato. Non vorrei che si desse un’accelerata esagerata, visto che i numeri di contagi e morti sono ancora pesanti. Noi comunque siamo pronti, ma non devono venire meno le cautele che stiamo rispettando. Bisognerà ripartire soltanto quando il rischio contagio sarà zero, non bisogna forzare i tempi. La nostra area è stata risparmiata da questa pandemia, ma sarebbe da scellerati mettere a rischio un territorio risparmiato per far ripartire il calcio».