Intervistato da “Reggio Tv” il doppio ex della sfida Reggina-Palermo, Roberto Stellone, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«Sono state due chiamate importanti che ho colto al volo. Palermo e Reggina non sono due chiamate che ti capitano tutti i giorni e ci ho messo il massimo dell’impegno con entrambe per ottenere i risultati. Con il Palermo purtroppo non ci siamo riusciti, quella partita famosa con il Frosinone in finale playoff ha visto sfuggire il sogno della Serie A. Ed è proprio il mio grande rimpianto lì. Poi sono stato mandato via ed è successo quello che è successo. Con la Reggina sono subentrato in un periodo critico e con obiettivi diversi, si era persa sicurezza e siamo riusciti grazie anche all’aiuto dei calciatori giunti a gennaio a centrare la salvezza con largo anticipo».