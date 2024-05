Stati Uniti, i pre-convocati di Berhalter per la Copa America: c’è Lund (FOTO)

Gli Stati Uniti si preparano alla Copa America. Il Team USA parteciperà alla competizione partendo dal gruppo C, quello che vede la presenza di Uruguay, Panama e Bolivia.

Prima, però, due amichevoli di lusso per prepararsi all’impegno, contro Colombia (8 giugno) e Brasile (12 giugno). E in vista di questi due test, il commissario tecnico Gregg Berhalter ha diramato l’elenco dei convocati, che con ogni probabilità comporranno poi il gruppo per la Copa America. Nell’elenco anche il rosanero Lund.

Ecco i convocati:

I CONVOCATI

Portieri: Ethan Horvath, Sean Johnson, Matt Turner.

Difensori: Cameron Carter-Vickers, Kristoffer Lund Hansen, Mark McKenzie, Shaq Moore, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally.

Centrocampisti: Tyler Adams, Johnny Cardoso, Luca de la Torre, Weston McKennie, Yunus Musah, Gio Reyna, Malik Tillman, Timmy Tillman.

Attaccanti: Brenden Aaronson, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Josh Sargent, Tim Weah, Haji Wright.

