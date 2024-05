Athletic Club Palermo: Aurelio Lo Bianco nuovo direttore sportivo

Aurelio Lo Bianco torna all’Athletic Club Palermo. Il dirigente ritorna nelle vesti di Direttore Sportivo, ruolo che aveva ricoperto nella scalata della società nerorosa, ai tempi denominata Resuttana San Lorenzo, dalla Prima Categoria al campionato di Eccellenza.

Dopo due stagioni tra Don Carlo Misilmeri e Sancataldese, Lo Bianco e l’Athletic Club Palermo ritornano insieme, riprendendo il rapporto interrotto alla fine della stagione 2021-2022. “Direi proprio che al cuor non si comanda. Come si dice in questi casi il primo amore non si scorda mai – ha dichiarato Lo Bianco – Quando ho sentito il Presidente Conte mi tremava il cuore e queste emozioni mi hanno spinto a ritornare a casa”.

Un ritorno spinto dalle emozioni e dal senso di appartenenza, dunque, quello di Aurelio Lo Bianco, che non nasconde la voglia di mettersi subito a lavoro in questa nuova avventura: “Mi spenderò con il massimo impegno, come ho sempre fatto, ma per questa società sento un richiamo ancora maggiore, quindi darò tutto me stesso per questi colori”.

L’Athletic Club Palermo ha centrato l’ottavo posto nello scorso campionato di Eccellenza, piazzandosi nella metà esatta della classifica del Girone A. Il ritorno di Aurelio Lo Bianco è la prima novità in vista della stagione 2024/2025, che potrebbe vedere i nerorosa tra le squadre protagoniste del nuovo campionato.