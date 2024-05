Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia, Lund sui social: “Non è ancora finita, crediamoci fino alla fine” (FOTO)

Attraverso il proprio profilo Instagram Kristoffer Lund ha commentato la sconfitta rimediata ieri dal Palermo contro il Venezia nella semifinale di andata dei Playoff di Serie B.

Ecco quanto scritto dal rosanero:

“Grazie mille per il supporto! Non è stato il risultato per il quale abbiamo lottato ma voi tifosi siete stati straordinari. Non è ancora finita, crediamoci fino alla fine!”.

