Squilla il telefono: mister, la aspettiamo nel nostro centro sportivo | Contratto sul tavolo: decide Max Allegri

Dopo tante voci e batti e ribatti, è arrivata la proposta sul tavolo per Max Allegri, pronto a tornare in panchina e rimettersi in gioco.

Voci, rumors e indiscrezioni. Ma nulla di concreto. Almeno fino ad ora. Max Allegri nel finale della scorsa stagione ha lasciato la Juventus non senza troppe polemiche. Il terremoto che lo stesso tecnico livornese ha scatenato durante l’ultimo atto della Coppa Italia contro l’Atalanta (vinta per di più dai bianconeri) gli è costato il licenziamento immediato.

Una scelta che però era già nell’aria. Anche senza la sua furia scatenata, la società torinese gli avrebbe dato comunque il benservito. Adesso però qualcuno dalle parti della Continassa addirittura lo rimpiange. I risultati ottenuti fin qui da Thiago Motta non sono stati granché, e in tanti indicano che con l’allenatore toscano alla guida le cose sarebbero state ben diverse.

Il capitolo juventino però per lui sembra essersi ormai chiuso in maniera definitiva, soprattutto dopo che nelle ultime ore una proposta importante per consentirgli di rimettersi in gioco è arrivata sul suo tavolo. Il contratto c’è, e adesso spetta solo a lui decidere.

Allegri nel mirino di un club importante

Sono già passati diversi giorni da quando le indiscrezioni su un interesse da parte del West Ham, pronto a far saltare Julen Lopetegui a causa dei risultati negativi ottenuti fin qui, nei confronti di Massimiliano Allegri. E nonostante ciò queste voci si stanno intensificando recentissimamente.

A quanto pare infatti gli Hammers stanno avendo contatti diretti con l’ex di Juve e Milan, provando a convincerlo ad accettare la destinazione. Tuttavia è proprio questo il punto: il tecnico non pare interessato al progetto del club di Premier League, e sarebbe pronto a rifiutare. In attesa forse di qualche altra chiamata.

Le altre ipotesi per il suo futuro

Oltre a quella riguardante il West Ham, un’altra idea per il futuro del tecnico riguarda un possibile approdo alla Roma al termine di questa stagione. Sembrerebbe infatti che anche Claudio Ranieri lo abbia indicato come l’uomo giusto per la rifondazione giallorossa.

Non resta invece da scartare anche l’ipotesi Milan, anche se tutto dipenderà dai risultati di Paulo Fonseca. Molto indietro invece la possibilità di una nuova chiamata del Real Madrid, dove a giugno Florentino Perez potrebbe salutare Carlo Ancelotti.