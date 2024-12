Ahia! Il polso fa malissimo: operazione chirurgica e stagione (quasi) finita | Apocalisse nella corsa salvezza

Grave infortunio per l’atleta, il polso fa malissimo: necessaria l’operazione chirurgica. Stagione (quasi) finita

Una pessima notizia non solo per gli amanti del Fantacalcio che hanno deciso di puntare sul calciatore per questa stagione, ma soprattutto per il suo attuale club che rischia di non poterlo vedere più all’opera fino al termine del campionato.

Nelle ultime ore, infatti, è stata diramata la nota da parte della società per quanto riguarda il brutto infortunio che ha visto vittima il loro tesserato. Secondo quanto riportato dal comunicato pare che l’atleta si è fatto male al polso.

Il tutto è accaduto nel corso di un allenamento insieme al resto del gruppo squadra. Sin dal primo momento si era capito che non si trattava affatto di una semplice botta. Di conseguenza, dopo essersi sottoposti ad esami, è stato riscontrato la lesione al legamento scafolunato del polso destro.

Un problema non da poco per il club che, adesso, è costretto ad intervenire al mercato di gennaio per correre ai ripari. Il tecnico non potrà contare su di lui: la sua stagione potrebbe addirittura essere già terminata.

Non arrivano affatto buone notizie da Udine dove il punto di riferimento della squadra allenata da Runjaic, come Maduka Okoye, ha riportato un serio infortunio al polso. L’estremo difensore titolare dei bianconeri è stato già operato nelle scorse ore per la riparazione della lesione al legamento scafolunato del polso destro. Un infortunio che, ricordiamo, è avvenuto la scorsa settimana.

Tanto è vero che, nel corso del match di campionato contro il Monza, i bianconeri si sono affidati al secondo portiere: il rumeno Razvan Sava. L’intervento, come recitato dalla nota, è perfettamente riuscito. Adesso il tedesco, ma naturalizzato nigeriano, dovrà necessariamente rimanere a riposo. La preoccupazione è che la sua stagione possa essere già terminata.

Come riportato in precedenza l’operazione, a cui il portiere si è sottoposto, è stata effettuata dal dottor Loris Pegoli presso la clinica “La Madonnina” in quel di Milano. Operazione perfettamente riuscita. L’Udinese ha precisato che il percorso di riabilitazione del calciatore inizierà nelle prossime settimane.

La cosa certa è che il portiere rientrerà per il nuovo anno, anche se ci vorrà molto tempo per rivederlo in campo. Lo stop dovrebbe essere di almeno tre mesi, con qualche piccola possibilità di rivederlo in campo verso la metà del mese di marzo.