Tu lasci Milanello, immediatamente: urla incontrollabili prima di Atalanta-Milan | Ibrahimovic lo ha fatto licenziare

Rabbia e addio in casa rossonera: Ibra lo ha fatto licenziare senza alcun rammarico dopo quanto accaduto prima della sfida di Bergamo.

Nel corso dell’ultima giornata di campionato il Milan ha fatto capire ancora una volta la propria fragilità, cadendo al cospetto di una grande Atalanta. Venerdì sera a Bergamo infatti la Dea ha sconfitto il Diavolo per 2-1, ottenendo un successo da top club. Ma come dicevamo la compagine di Paulo Fonseca si è dimostrata troppo molle.

I gol presi sono stati sintomo di grande insicurezza, specialmente quello subito nel finale da Lookman che è valso il ko. Per questa ragione dunque l’ennesima battuta d’arresto di questo campionato non ha reso felici i tifosi e anche la società. Ma la gara con i nerazzurri ha lasciato anche altri importanti strascichi.

In particolare, prima di essa, è successo il caos in casa rossonera. Le urla incontrollabili hanno infatti scatenato una lite furiosa ai piani alti della dirigenza, che è culminata con un licenziamento voluto da Zlatan Ibrahimovic in persona. Vediamo di chi si tratta e che cosa è accaduto.

Rottura insanabile in casa milanista

La situazione instabile che si sta vivendo dal punto di vista dei risultati per il club sette volte vincitore della Champions League si è confermata anche in termini prettamente dirigenziali e societari. Infatti prima della gara di Bergamo è arrivata la rottura definitiva tra il Milan e il direttore sportivo Antonio D’Ottavio.

Il rapporto tra il dirigente e la società era logoro da tempo, in particolar modo a causa di alcune divergenze avute con Zlatan Ibrahimovic. Infatti lui e lo svedese hanno avuto problemi su vari temi dirigenziali, che hanno portato alla fine a questo addio. E adesso ai piani alti di Milanello si lavora senza sosta alla ricerca del sostituto.

Chi prenderà il suo posto?

Al momento circolano varie ipotesi sulla possibile sostituzione di D’Ottavio. Tuttavia una delle più probabili riguarda il fatto che difficilmente verranno presi grandi nomi nel ruolo di direttore sportivo, ma si opterà per una soluzione interna.

I principali candidati infatti sono Roberto Carrario e Dario Audasio, due profili che già lavorano nella società milanese, e che sono pronti a salire di livello, ovviamente con l’ausilio di Ibra e company.