Squilla il telefono, chiamata dall’Italia: ma a te piacerebbe giocare con noi? Tutto vero, David De Gea

Il portiere spagnolo è pronto a tornare in pista e, contro ogni pronostico, vestirà la maglia di un club del nostro campionato.

Stagione 2022-23, il Manchester United continua a non ingranare da ormai diversi anni. Gran parte dei giocatori ha fatto male. Tra i pochi che si sono salvati c’è David De Gea. L’estremo difensore spagnolo addirittura viene nominato come miglior portiere della Premier League. Tutti si aspettano di conseguenza un rinnovo del suo contratto in scadenza. Questo però non arriva, e di conseguenza il calciatore resta svincolato.

Passano i mesi, la situazione si protrae e il portiere resta senza squadra. Voci e indiscrezioni fanno da padrone, ma nulla di fatto. L’ex numero 1 dei Red Devils e della nazionale spagnola dunque è rimasto fermo ai box per un anno intero, tanto che in molti avevano cominciato a parlare addirittura di un ritiro anticipato dall’attività agonistica. L’estate, e con essa il mercato, però è tornata, e adesso si torna a parlare senza sosta del suo futuro.

Ancora una volta i rumors sono tantissimi, ma come già accaduto non si muove niente di concreto. Questo almeno fino ad oggi. Di recente infatti un club di Serie A pare aver deciso di affidare proprio a De Gea la difesa dei pali della propria porta in vista del campionato che sta per iniziare. Il tecnico si è già messo in contatto con lui e spera di chiudere la trattativa il prima possibile.

Colpaccio per il club italiano

Fino a qualche giorno fa i pali del Como sembravano essere al sicuro. Il club lombardo ha preso Reina come secondo, e stava per chiudere l’acquisto di Pau Lopez per il ruolo da titolare.

Tuttavia qualcosa si è bloccato in maniera improvvisa, e la trattativa non si è conclusa. Di conseguenza i lariani hanno iniziato a guardarsi attorno, e tra le tante alternative valutate ci sarebbe anche quella riguardante David De Gea, che il tecnico Cesc Fabregas, suo connazionale, proverebbe a convincere a trasferirsi sulle rive del lago.

Sogno De Gea, ma occhio alle alternative

Arrivare a De Gea non sarà di certo impresa semplice per il Como, anche se fino ad ora i lariani hanno stupito tutti facendo una campagna acquisti clamorosa (anche Varane pareva impossibile).

Tuttavia la società lavora anche su altri nomi per il futuro della porta. Il nome che circola maggiormente in casa azzurra ad oggi è quello di Audero.