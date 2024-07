Pec urgente di OakTree: affare bocciato | Marotta ci resta malissimo, salta tutto

Il presidente nerazzurro si è visto bocciare un grande colpo di mercato, andato ormai in fumo. Cosa che di sicuro non gli fa affatto piacere.

La scorsa stagione è stata davvero eccellente per l’Inter. Il club meneghino ha infatti dominato in lungo e in largo il campionato di Serie A, vincendolo con un vantaggio enorme sulla seconda in classifica. E’ stato lo scudetto della seconda stella, che i nerazzurri hanno conquistato con grande merito spazzando via la concorrenza in maniera totale. Molto bene anche il cammino in Supercoppa, altro trofeo portato in bacheca.

Unici nei sono state le precoci eliminazioni agli ottavi di finale sia in Coppa Italia che, soprattutto, in Champions League. Quanto di buono fatto dal Biscione è da attribuire sicuramente alla squadra e a mister Simone Inzaghi. I meriti però vanno dati anche a Beppe Marotta, autore di un mercato eccellente e funzionale con le esigenze del tecnico.

Quello che da poco è diventato il nuovo presidente della Beneamata infatti è uno dei migliori dirigenti su piazza in fase di campagna acquisti e cessioni, e lo ha dimostrato per l’ennesima volta. Ciò nonostante però la sua visione ultimamente pare essere ben diversa da quella del club e della proprietà. Infatti il fondo Oaktree, che da poco ha rilevato l’Inter, ha bocciato completamente un colpo voluto proprio da Marotta, il quale non ci è rimasto affatto bene.

Niente da fare: la proprietà ha detto no

L’Inter è a caccia di un rinforzo per la propria retroguardia. Dopo che l’affare Cabal è sfumato, con il giocatore che si è trasferito ai rivali della Juventus, i nerazzurri hanno iniziato a valutare le opzioni a disposizione.

Una di quelle preferite dal presidente Beppe Marotta riguarda Ricardo Rodriguez, esperto difensore svizzero attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con il Torino. Tuttavia questa possibilità è stata stroncata sul nascere proprio da Oaktree, che ha visioni ben diverse sul mercato rispetto a quelle dell’ex ad.

Oaktree ha altre idee

Nonostante Ricardo Rodriguez sarebbe stato preso a parametro zero, e di sicuro non ha pretese sullo stipendio troppo elevate, il fondo statunitense proprietario dell’Inter ragiona in maniera diversa sul mercato.

L’idea infatti è quella di prendere giovani talenti che possano sbocciare in futuro piuttosto che giocatori già pronti ma in avanti con l’età. Cambiano dunque le strategie di mercato in casa nerazzurra, e Marotta deve prenderne nota.