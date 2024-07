Basta, mi sono stancato: me ne vado in Arabia | Conte e De Laurentiis sotto shock

Decisione da non credere da parte del calciatore azzurro, che ha scelto di passare nel campionato saudita dove prenderà una barca di soldi.

Il Napoli sta cambiando tanto. Reduce da una stagione fallimentare, successiva a quella storica del terzo scudetto, la squadra azzurra si sta rimboccando le maniche in vista del prossimo anno. Con Antonio Conte in panchina si può stare tranquilli. Il tecnico leccese è una garanzia dal punto di vista del rendimento, ed è proprio per questa ragione che il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha scelto per rilanciare gli azzurri.

E’ chiaro però che una grande mano dovrà arrivare dal mercato. Il club partenopeo infatti ha già chiuso qualche affare in entrata per rinforzare la rosa a disposizione del mister, e nei prossimi giorni dovrebbe andare a completare del tutto l’organico. C’è però un’altra situazione che tiene in allerta tutta Castelvolturno, ed è quella legata alle cessioni.

In particolar modo c’è un giocatore che pare essersi stufato ed ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita, dove andrà a guadagnare una montagna di soldi. Una richiesta che dunque ha scioccato del tutto sia l’allenatore salentino che il patron napoletano, che non possono far altro che accontentarlo e mettersi la mente in pace.

Svolta clamorosa per il futuro del giocatore

Come ben sappiamo Victor Osimhen aveva iniziato nei giorni scorsi i dialoghi con il PSG. La trattativa però non è decollata. La società parigina non vuole spendere i 130 mln della clausola rescissoria, e ha fatto pervenire proposte al ribasso al presidente Aurelio De Laurentiis, tutte prontamente rifiutate.

Nemmeno l’inserimento di qualche possibile contropartita tecnica pare aver sbloccato le cose, e di conseguenza ad oggi si è giunti ad un punto di stallo pesante. La situazione però non sta piacendo al nigeriano, il quale stufo di questo lungo tira e molla ha preso una decisione a dir poco incredibile: vuole valutare anche le offerte provenienti dalla Saudi Pro League.

Scelta definitiva o pretattica dell’agente?

Se questa decisione ha lasciato tutti a bocca aperta, visto che per un giocatore di quel livello nel pieno della carriera sarebbe un passo indietro incredibile passare in un campionato poco competitivo, questa notizia trapelata potrebbe essere semplice pretattica.

Infatti non è da escludere che questa mossa sia stata architettata del procuratore del ragazzo per mettere fretta ai parigini e sbloccare una volta per tutte l’affare.